Beatrice Zoco Sanremo Young: chi è, carriera e canzoni

Sanremo Young: chi è Beatrice Zoco la concorrente del talent di Antonella Clerici.

Questa edizione di Sanremo Young è oramai entrata nel vivo. Domani, venerdì 8 marzo, ci saranno le semifinali. I giovani cantanti in gara rimasti si stanno impegnando al massimo durante le prove per arrivare alla finale e riuscire ad aggiudicarsi la tanto ambita vittoria del talent. Mai come quest’anno infatti vincere Sanremo Young ha una valenza grandissima. Il vincitore di questa edizione entrerà di diritto a far parte della prossima edizione del Festival di Sanremo 2020. Insomma un sogno che si trasforma in realtà per uno di questi giovani talenti italiani. Non ci resta che assistere alle ultime puntate di questo appassionante talent.

Chi è Beatrice Zoco di Sanremo Young

Uno dei giovani talenti rimasti in gara è Beatrice Zoco, cerchiamo di conoscerlo meglio. Beatrice ha appena 14 anni e vive a Roma con la sua famiglia. I suoi genitori si chiamano mamma Elena e papà Roberto. In famiglia insieme a loro c’è anche l’amata cagnolina. Beatrice frequenta il primo anno del liceo artistico e le sue materie preferite sono le discipline pittoriche e le scienze. Beatrice predilige un genere musicale in particolare ovvero quello della musica pop. Le sue cantanti preferite infatti derivano da quel mondo lì e sono: Beyonce, Rihanna, Adele e Annalisa. Durante la sua video presentazione per il talent Sanremo Young, alla domanda quale canzone avresti voluto scrivere o interpretare, Beatrice ha risposto con queste parole: “Sembrerà strano ma a me piace molto una canzone di Gemitaiz che si chiama “Blue Sky” perché mi ricorda una persona a cui sono molto affezionata e le parole sono molto belle”. Beatrice durante questa edizione ha duettato con diverse cantanti italiane molto importanti come, ad esempio, Alexia e Baby K. Per l’occasione la giovane cantante ha postato anche le foto di quei momenti sul suo profilo Instagram.

