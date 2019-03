Belen Rodriguez e Stefano De Martino avvistati insieme: i fan esultano

Sono diverse settimane che circolano voci su un possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodrgiuez e Stefano De Martino. La loro storia, iniziata nel talent di Amici di Maria De Filippi, è durata per quattro lunghi anni. È stata, senz’altro, una storia d’amore davvero intensa. Con il conseguente matrimonio. E l’arrivo del loro unico figlio, Santiago. Come tutte le cose belle, però, anche il loro amore è finito. Nel frattempo, entrambi hanno cercato di rigarsi una vita. Stefano con Gilda D’Ambrosio, indossatrice milanese. Belen, invece, con Andrea Iannone, pilota di MotoGp. Tuttavia, però, le loro strade sono destinate ad incrociarsi.

Non è la prima volta che vi parliamo di questo ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi un po’ di settimane fa. La showgirl era pronta per ritornare in Argentina. E in aereoporto a farle compagnia c’era anche Stefano. Ma non solo. Con il passare dei giorni anche Fabrizio Corona ha confermato questo riavvicinamento. Anche se al momento, per dire la verità, non c’è stata alcuna conferma da parte dei due interessati. Anzi l’ex ballerino di Amici, ospite a Domenica In, aveva smentito categoricamente. Spendendo, tra l’altro, bellissime parole per l’ex moglie. Tuttavia, però, i due continuano a farsi vedere insieme. In un recente articolo, infatti, vi avevamo svelato che alla festa di compleanno di Veronica, madre di Belen, c’era anche Stefano. Ma non solo. Nelle scorse ore, infatti, i due erano presenti alla stessa sfilata di abiti da sposa. Tra l’altro, la coppia è apparsa all’obiettivo dei paparazzi complice ed affiatata più che mai. Gatta ci cova? Lo scopriremo.