Carlo Verdone in lutto: il messaggio da brividi commuove tutti

Il regista e attore romano Carlo Verdone è stato colpito da un grave lutto. È venuta a mancare, infatti, nella sua famiglia la sua cara e dolce zia Bettina. Definita sempre da lui come: “l’anello che univa la vecchia famiglia con quella attuale”. Ad annunciarlo è l’attore stesso su Facebook. Carlo, infatti, con un tenero e commovente messaggio social informa i suoi followers del triste avvenimento. Tributo che, tra l’altro, ha riscosso un notevole successo. In pochissimo tempo, infatti, il messaggio ha ottenuto circa 14mila “mi piace”. Senza considerare il numero smisurato di commenti.

Nella sua lunga carriera da regista e da attore, Carlo Verdone ha sempre fatto ridere tutti. Questa volta, forse per la prima volta, ha fatto commuovere i suoi fan. Come dicevamo precedentemente, infatti, in queste ultime ore la famiglia Verdone è stata colpita da un grave lutto. È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la dolce zia Bettina. A scriverlo è Carlo stesso su Facebook con un messaggio davvero strappalacrime. “Felice di aver passato le estati con lei a farle domande su domande. A chiederle della mia famiglia, di me piccolo, di come era il nostro paese. Ricordava tutto”, scrive l’attore sotto la foto che lo ritrae insieme alla sua cara zia. Un messaggio davvero da brividi, come dicevamo. Che, però, non manca di un insegnamento. “Teniamoceli stretti gli anziani.

Rispettiamoli. Anche con i loro acciacchi sono per noi una biblioteca enorme”, conclude Carlo. Parole davvero toccanti che hanno toccato nel profondo. Tanto che, in pochissimo tempo, la foto ha ricevuto tantissimi apprezzamenti e messaggi di cordoglio.