Chi è Kimono: età, carriera e curiosità del cantante di Sanremo Young

Da poche settimane è iniziata la seconda edizione di Sanremo Young. Il programma, condotto per la seconda volta consecutiva da Antonella Clerici, continua a farci compagnia con uno show davvero unico ed entusiasmante. La sua formula è rimasta totalmente invariata rispetto all’anno scorso. I 20 concorrenti, infatti, si esibiranno dinanzi ad una giuria. I quali dovranno esprimere la loro opinione sulle esibizioni canore di ogni singolo talento. Novità assoluta di quest’anno: chi vincerà il talent avrà il diritto di presentarsi a Sanremo Giovani 2020. Tra i diversi talenti spunta la figura di Kimono. Ma chi è esattamente? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Sofia Tornambene, in arte Kimono, ha 16 anni. Ed è di Civitanova Marche. Nonostante la giovane età e il suo percorso scolastico avviato, la ragazza si nutre ormai di musica. Oltre, infatti, a frequentare il terzo anno di Istituto tecnico grafico-pubblicitario, Sofia dedica molto tempo alla sua grande passione. Da circa 8 anni, infatti, studia a tempo pieno canto. Tanto da presentarsi in diversi concorsi canori. Ma non solo. Attualmente, infatti, la ragazzi impiega il suo tempo a scrivere canzoni. Occupandosi non solo della scrittura dei testi. Ma anche della musica, degli arrangiamenti. Insomma, un’artista a 360 gradi. Tanto è vero che, così come è capitato anche per i suoi colleghi, anche Sofia ha incantato tutti sin dalla prima puntata. Ma non è finita qui. La ragazza si dimostra davvero molto ambiziosa. Sapete chi c’è tra i suoi artisti preferiti? Freddie Mercury, Michael Jackson e Bee Gees. Insomma, se le premesse sono queste, ne vedremo sicure delle belle.

