Fabrizio Corona, conferenza stampa sul caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi: ecco la sua verità.

Isola che vai, gossip che trovi. Dopo il Canna Gate di Francesco Monte, quest’anno è scoppiato il Fogli Gate con al centro della polemica le accuse mosse all’ex membro dei Pooh, ora naufrago dell’Isola dei Famosi, da parte di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi ha infatti detto in diretta con un messaggio video che la mogli dei Riccardo Fogli lo tradiva da tempo. Notizia che ha ovviamente sconvolto il naufrago e le parole dure e violente dell’ex re dei paparazzi hanno scatenato la solidarietà di moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo che si sono schierati dalla parte di Fogli. Oggi, 7 marzo 2019, Fabrizio Corona ha fatto una conferenza stampa in cui ha spiegato la sua versione dei fatti.

Isola Famosi 2019: la versione di Corona sul tradimento di Fogli

L’intervento di Corona all’Isola dei Famosi 2019 è costato il posto di lavoro alla capo progetto, Cristiana Farina e ad altri autori del programma che sono stati licenziati. Durante la conferenza stampa indetta intorno alle 15:00 di oggi i giornalisti sono andati nell’ufficio milanese di Fabrizio Corona e il re dei paparazzi ha spiegato che il suo giornale online ha parlato di uno pseudo tradimento ai danni di Riccardo Fogli. Successivamente i giornali hanno cucito molto intorno a questa situazione e Mediaset stessa ha mandato sull’isola stessa, per rassicurare Fogli, la moglie. A detta di Fabrizio Corona il gossip non dovrebbe far parte di un reality, ma poiché oggi va tutto male, pur di fare ascolti ci si “abbassa”.

Fabrizio Corona e il filmato di Mediaset

Per quanto riguarda poi il cachet per la sua comparsata all’Isola dei Famosi 2019 si vociferava che Mediaset gli avesse dato una cifra esorbitante, invece Corona dichiara che lui non voleva andare e non ha preso neanche un euro per il video che ha poi mandato in diretta. Proprio sul video Fabrizio Corona ha ribadito di aver mandato un messaggio che è stato poi montato in un determinato modo e che con le sue parole non voleva assolutamente ferire Riccardo Fogli: “Chiedo scusa e mi sente una m****. Ho ferito una persona che non lo meritava e non bisogna fare del male alle persone che non lo meritano”.

