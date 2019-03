Cristina Buccino esagera: sul letto con sua sorella in intimo trasparente

Cristina Buccino esagera, fotografia sul letto con sua sorella in intimo trasparente.

Cristina buccino è senza ombra di dubbio una delle donne più desiderate dal pubblico maschile italiano. La sua bellezza e sensualità sono innegabili e la rendono oramai una vera e propria star soprattuto sui social. A suon di scatti mozzafiato Cristina mostra ai suoi fan la sua bellezza. Bellezza che, a quanto pare, è una costante nella famiglia Buccino. Si, perché da tempo oramai sui social è molto seguita anche la sorella di Cristina, ovvero Maria Teresa Buccino. Mora, occhi neri profondi ed un fisico scultoreo, degno almeno di quello della sorella maggiore. Insomma le sorelle Buccino sui social sono amatissime. Pochi minuti fa sul profilo Instagram di entrambe è stata postata una foto che ha lasciato letteralmente a bocca aperta tutti i fan. Uno scatto mozzafiato in intimo che lascia senza parole.

Cristina Buccino scatto mozzafiato: sul letto con la sorella Maria Teresa in intimo trasparente

La fotografia, comparsa sia sul profilo di Cristina che di Maria Teresa ha fatto impazzire i fan delle due bellissime sorelle. Nello scatto le Buccino’s sister si trovano su un letto. Non indossano però il classico pigiamone di flanella, tipico dei tempi invernali, ma un intimo nero trasparente da mozzare il fiato. I due completi intimi indossati dalle due sorelle sembrano dipinti sui loro corpi, lasciando intravedere quello che c’è sotto. Insomma, ancora una volta Cristina Buccino, insieme a sua sorella, ha voluto esagerare e mostrarsi in tutto il suo splendore. La foto, ovviamente, è stata molto apprezzata. In meno di un’ora ha collezionato ben 60 mila like. Cristina è seguitissima sui social, con un profilo Instagram che conta quasi due milioni e mezzo di seguaci. Non scherza, in fatto di numeri, neanche la sorella Maria Teresa che, attualmente, conta più di 800 mila followers.

