Eden Lorenna Sanremo Young: chi è, carriera e canzoni

Sanremo Young: chi è Eden Lorenna il concorrente del talent di Antonella Clerici.

Questa edizione di Sanremo Young è oramai entrata nel vivo. Domani, venerdì 8 marzo, ci saranno le semifinali. I giovani cantanti in gara rimasti si stanno impegnando al massimo durante le prove per arrivare alla finale e riuscire ad aggiudicarsi la tanto ambita vittoria del talent. Mai come quest’anno infatti vincere Sanremo Young ha una valenza grandissima. Il vincitore di questa edizione entrerà di diritto a far parte della prossima edizione del Festival di Sanremo 2020. Insomma un sogno che si trasforma in realtà per uno di questi giovani talenti italiani. Non ci resta che assistere alle ultime puntate di questo appassionante talent.

Leggi anche: Vincitore Sanremo Young: Giuseppe Ciccarese è tra i favoriti?

Chi è Eden Lorenna di Sanremo Young

Uno dei giovani talenti rimasti in gara è Eden Lorenna, cerchiamo di conoscerlo meglio. Eden ha 17 anni ed è nato a Pomezia, un comune inprovincia di Roma. Frequenta il terzo anno del liceo turistico internazionale “San Benedetto di Pomezia”. Eden nutre una passione per la musica sin da piccolo, anche e soprattutto, grazie alla madre. Il giovane infatti, già dai primi anni di vita, era solito incantarsi ad ascoltare la mamma che suonava il violino. La ‘vocazione’ per il canto però è nata quando un giorno Eden sentì cantare il celebre brano lirico ‘Nessun Dorma’ dalla voce inconfondibile ed inimitabile di Luciano Pavarotti. Da allora Eden è stato letteralmente ‘rapito’ dalla musica, ha cominciato a studiare canto e non ha più smesso. I generi musicali che più piacciono ad Eden sono la lirica e il pop. Durante la sua presentazione a Sanremo Young ha ammesso che ama mischiare i due generi per sperimentare una nuova sonorità, dichiarando: “Io canto cross-over, pop-lirica”. Le canzoni che tanto avrebbe voluto scrivere sono: ‘Cinema paradiso’ di Morricone e ‘Cinque giorni che ti ho perso’ di Michele Zarrillo.

Per sapere tutto su Uomini e Donne Vieni da Me CLICCA QUI