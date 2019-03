Eleonora Boi, la giornalista Mediaset in costume: fisico mozzafiato!

La giornalista di Mediaset Eleonora Boi sa senz’altro come far girare la testa ai suoi numerosi fan. La ragazza, infatti, non solo nel mondo lavorativo, ma anche sui social, ha un seguito davvero pazzesco. Proprio su Instagram la bella giornalista ha un numero di followers davvero esorbitante. Pensate, conta all’incirca 614mila seguaci. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. E tra l’altro è impossibile non “seguirla” sul suo canale social. Proprio qui, infatti, Eleonora condivide dei deliziosi scatti fotografici. In cui è possibile ammirare la sua smisurata bellezza. Tra l’altro, proprio poche ore fa, ha pubblicato uno scatto davvero pazzesco. Vediamolo nel dettaglio.

Per ulteriori news su Eleonora Boi, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue più belle foto su Instagram –> clicca qui

Eleonora Boi, la giornalista Mediaset in costume: fisico mozzafiato!

Instagram è, ormai, il social network del momento. Ognuno, infatti, può condividere scatti fotografici con i propri seguaci. Una sorta di famiglia virtuale, per intenderci. Sarà proprio per questo, quindi, che è il social più utilizzato dai Vip. Tramite il loro canale, infatti, hanno la possibilità di interagire con i seguaci tramite la condivisione di fotografie. Ne sono davvero tantissimi che usufruiscono di tale vantaggio. Tra le tante compare anche la figura di Eleonora Boi, giornalista di Mediaset. La ragazza, infatti, è solita rendere partecipe i suoi numerosi followers della sua vita quotidiana. Così come poche ore fa. Eleonora, infatti, ha pubblicato una foto davvero pazzesca. È in costume dopo un’estenuante seduta ginnica. Tuttavia, però, siamo certi che gli occhi dei suoi seguaci notano ben altro. Impossibile, infatti, non notare il fisico mozzafiato della bella giornalista. Insomma, i risultati della palestra si vedono e come, non credete anche voi?