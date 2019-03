Sanremo Young: chi è Giovanna Camastra la concorrente del talent di Antonella Clerici.

La gara di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici sta entrando ormai nel vivo, venerdì 8 marzo 2019 andrà in onda infatti la Semifinale e i concorrenti rimasti in gara stanno cercando di dare il meglio di sé per aggiudicarsi titolo di vincitore di questa edizione di Sanremo Young. Il premio in ballo è molto alto, chi vincerà infatti potrà accedere direttamente al Festival di Sanremo 2020 diventando così ufficialmente un concorrente della gara.

Chi è Giovanna Camastra di Sanremo Young

Dei ragazzi rimasti in gara troviamo Giovanna Camastra, conosciamola meglio. Giovanna Camastra è una giovanissima ragazza 15 anni di Botricello, in provincia di Catanzaro ed è al secondo anno di liceo. Nelle interviste di presentazione ha spiegato che le sue materie preferite sono chimica e fisica, ma ha anche una sensibilità più classica, molto particolare che si riversa nelle sue canzoni. La famiglia di Giovanna è composta dalla mamma Sabrina, dal papà Pasquale e dal fratello.

La passione per la musica arriva proprio dai genitori, infatti la mamma suona la chitarra e il padre l’organo elettrico. Non stupisce quindi che nelle interviste ha spiegato che il suo sogno nel cassetto è quello di cantare e farlo tutta la vita. Giovanna è una persona sorridente e molto positiva. A suo dire infatti, anche quando le cose vanno non per il meglio lei cerca sempre di trovare il lato positivo delle cose. Intervistata poi a Sanremo Young ha dichiarato che la canzone che avrebbe sempre voluto scrivere è Vento di Passione di Pino Daniele perché il testo è per lei molto emozionante, al punto tale di sentirla come qualcosa che ha proprio vissuto in prima persona. Sarà lei la vincitrice di Sanremo Young?

Giuria Sanremo Young: chi decreta il vincitore

A decretare il vincitore sono i componenti dell’Accademia della Giuria di Sanremo Young composta da Enrico Ruggeri, Noemi, Belen, Rocco Hunt, Rita Pavone, Amanda Lear, Baby K, Giovanni Vernia e Angelo Baiguini. In caso di pareggio spetta al direttore d’orchestra maestro Diego Basso decretare il vincitore.

