Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: l’indiscrezione spiazza i fan

Sembra proprio che non sia proprio destino per L’Isola dei Famosi 2019. A quanto pare, infatti, dopo il terremoto suscitato dall’affare Riccardo Fogli – Fabrizio Corona, l’azienda Mediaset ha deciso di darci un taglio con l’adventure reality. In recenti articoli, infatti, vi abbiamo parlato delle numerose conseguenze che l’umiliazione subita dal cantante dei Pooh ha provocato. Non solo, infatti, diversi Vip si sono schierata a favore o contro a tale gesto. Come ad esempio Belen Rodriguez o Barbara D’Urso. Ma, addirittura, ci sarebbero state delle reazioni interne. Il capoprogetto, Cristiana Farina, ed altri autori, infatti, hanno abbandonato il programma. Eppure, sembra che questo “polverone” non abbia intenzione di placarsi. Ecco quanto sta accadendo.

Come dicevamo quindi, dopo l’umiliazione in diretta subita da Riccardo Fogli e le conseguenti polemiche, Mediaset ha deciso di prendersi una pausa. A rivelarlo è Dagospia. Lanciando, quindi, un’indiscrezione davvero bomba. Dietro a tale decisione, a quanto pare, ci sarebbero diversi motivi. In primis, ovviamente, lo scandalo Riccardo Fogli. E, in secondo luogo, gli scarsi ascolti dell’adventure reality. A quanto pare, da come riporta il settimanale, l’azienda sarebbe stanca dei continui flop del programma. La trasmissione, infatti, non sarebbe mai riuscita ad oltrepassare i tre milioni di spettatori. Perdendo, quindi, clamorosamente con la concorrenza. Non a caso, infatti, la messa in onda del reality è stata cambiata per ben due volte. Dapprima dal giovedì al mercoledì. Ed in seguito dal mercoledì al lunedì. Ovviamente, non si ancora nulla di certo. Si tratta, infatti, di indiscrezioni. Voci di corridoio, insomma. Tuttavia, però, se ciò che è stato appena detto fosse reale, sarebbe davvero un colpo basso.