Isola dei Famosi, Jo Squillo abbandona: ecco cosa le è successo

Isola dei Famosi, Jo Squillo abbandona, ecco cosa è successo alla naufraga.

Jo Squillo ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2019. Il motivo del suo abbandono è legato ad un problema fisico. Un infortunio precisamente. La cantante ha infatti riportato una frattura dell’astragalo, ovvero un osso del piede. Questo fastidioso problema l’ha costretta ad abbandonare il reality. Nonostante lo sfortunato avvenimento, Jo ha detto di essere felice del suo percorso all’Isola. Le sue parole sono state trasmesse durante il day time di giovedì 7 marzo. Qui i telespettatori hanno potuto assistere al ritiro di Jo Squillo ed alle sue parole, prima dell’abbandono definitivo.

Isola dei Famosi, Jo Squillo ha un infortunio ed abbandona definitivamente la gara

Ecco le parole di Jo Squillo ai suoi compagni naufraghi: “Purtroppo devo dare la notizia che la mia avventura all’Isola dei famosi finisce qua, ma finisce soprattutto il mio percorso. Mi sento serena anche se i dottori mi hanno dato quattro settimane per questa rottura dell’astragalo. Io devo dire grazie a tutti voi perché mi avete fatto fare un percorso meraviglioso. Prendetevi tutti gli applausi che vi meritate, andate avanti anche per me”. Parole toccanti che non hanno lasciato indifferenti i naufraghi. Il ritiro di Jo ha infatti portato molto rammarico in molti concorrenti del reality che con lei avevano instaurato un ottimo rapporto. A testimonianza del bel rapporto che Jo aveva con i suoi compagni di avventura c’è il fatto che la cantante, prima di andar via, ha voluto dispensare consigli ad alcuni naufraghi. A Soleil Sorge, Jo ha detto queste parole: “La tua forza deve arrivare dai sogni, non dalla prepotenza”. Mentre a Stefano Bettarini ha detto: “Mi hai insegnato a essere sempre aperta a nuovi incontri”. Infine le parole a Sara Altobello: “Sei stata la compagna più leale e simpatica sull’Isola”.

