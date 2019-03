Isola dei famosi, Riccardo Fogli conosceva già il presunto amante della moglie: ecco l’indizio delle ultime ore.

Ormai non si parla d’altro. Nel web, sui social, nei talk in tv. Il presunto tradimento subito dal cantante Riccardo Fogli è l’argomento del momento. Secondo uno scoop lanciato dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, la bellissima moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini avrebbe tradito suo marito, attualmente concorrente all’Isola dei Famosi, con Giampaolo Celli.

Una voce di gossip come un’altra, sembrerebbe. E invece da giorni non si parla d’altro. Il motivo? Una clip mostrata a Riccardo Fogli, durante l’ultima puntata del reality. Una clip in cui Corona si rivolge al cantante con termini poco carini, dimostrando poco tatto nell’affrontare un argomento così delicato. Polemiche e critiche al programma hanno invaso il web in poche ore. Ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo clamoroso retroscena. Secondo alcuni Riccardo Fogli avrebbe mentito clamorosamente, poiché conosceva già bene il presunto amante della moglie.

Isola dei famosi, Riccardo Fogli conosceva già il presunto amante della moglie. Ecco l’indizio

Negli ultimi giorni, per Riccardo Fogli, ci sono state solo parole di solidarietà e supporto, dopo l’umiliazione subita nella diretta di lunedì sera. Nelle ultime ore però, qualcuno ha messo in dubbio la veridicità di alcune sue dichiarazioni. Il cantante infatti quando ha visto le immagini del presunto amante dell moglie, Giampaolo Celli, ha dichiarato di non averlo mai visto prima e non conoscerlo. Una teoria che era già stata smentita da Celli, che a Barba D’Urso aveva raccontato di conoscere molto bene il cantante dei Pooh e di essere amici di famiglia.. E proprio nel profilo di Celli spunta una foto molto particolare. Nello scatto ci sono Gianpaolo Celli, sua figlia, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, insieme dopo il concerto dei Pooh ad Ariccia. Al collo di Celli c’è un pass su cui c’è scritto organizzazione, quindi è probabile che Fogli l’abbia visto solo in quell’occasione e non se ne sia ricordato. E voi a chi credete?

