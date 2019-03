Napoli – Salisburgo in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Ha lasciato inevitabilmente dei segni nei cuori dei tifosi e dei giocatori del Napoli il KO interno contro la Juventus, ma per gli uomini di Carlo Ancelotti in questo momento sono assolutamente vietate delle distrazioni. Gli azzurri, infatti, dovranno vedersela, in una doppia sfida tutta da vivere, con il Salisburgo per conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League, che è, di fatto, rimasto l’unico obiettivo stagionale rimasto ancora in piedi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle partite in programma di Europa League con un particolare riferimento alle gare di questa sera ed a quella tra Napoli e Salisburgo, allora CLICCA QUI!

Questa sera, alle ore 21.00, andrà di scena la partita d’andata che rappresenta già un crocevia fondamentale per il discorso qualificazione. Andiamo a vedere adesso come potranno i tifosi napoletani e tutti gli appassionati di calcio seguire questa gara.

Napoli vs Salisburgo: come vederla in streaming e in diretta tv

E’ un match che promette davvero un grandissimo spettacolo, visto e considerato il fatto che sono due squadre che fanno del gioco offensivo il loro marchio di fabbrica. La partita sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e, dunque, per chi non sarà a casa, sarà possibile seguirla anche in streaming grazie all’app Sky Go. Attenzione, però, dal momento che potrai vederla anche in chiaro visto che sarà trasmessa su TV 8. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00. Insomma, dopo la disfatta di ieri della Roma si spera in un risultato diverso per quest’altra squadra italiana.