Paola Turci, annuncio a sorpresa da parte sua: i fan sono al settimo cielo!

Nel mondo della musica è certamente una delle artiste più amate ed apprezzate. Colpisce, infatti, da un lato la sua grinta e la sua passione per il suo lavoro, oltre che le sue indiscutibili doti canore, e dall’altro la sua capacità di sorridere sempre e di non abbattersi mai. Molto riservata e chiusa di carattere, non ama farsi pubblicità facendo parlare di sé per cose esterne al suo lavoro.

Negli ultimi tempi si era addirittura vociferato della sua presunta omosessualità, con l’artista che ha smentito seccamente queste voci rendendole, di fatto, prive di ogni valore o significato. Tutto quello che si sa a proposito della sua vita è che è stata sposata con Andrea Amato dal 2010 al 2012 e dopo il divorzio ha sempre dichiarato di essere single. Adesso, però, arrivano delle novità.

Paola Turci, annuncio che fa felici i suoi fan

In una lunga intervista concessa ai microfoni di “Grazia”, la cantante ha svelato alcuni retroscena non di poco conto che faranno certamente felici tutti i suoi fan, al pari dei suoi seguaci sui social: “Love story? Ho una persona speciale vicino. Direi più così”. Insomma, un nuovo amore per lei che dunque pare pronta a ripartire dopo il suo divorzio che inevitabilmente l’ha segnata e non poco.