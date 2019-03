Riccardo Fogli, parla il presunto amante della moglie: parole che lasciano il segno

Negli ultimi giorni, nel mondo della TV, dello spettacolo e del gossip non si parla d’altro. La notizia, infatti, lanciata dal magazine di Fabrizio Corona ha fatto a dir poco scalpore. Secondo la rivista online, infatti, Riccardo Fogli sarebbe stato tradito negli ultimi quattro anni da sua moglie con Giampaolo Celli. Karin, per amor del vero, ha sempre negato tutto, sottolineando inoltre come le prove che dimostrerebbero questo tradimento sono molto poco affidabili e dimostrano poco o nulla.

Chiamato in causa suo malgrado in questa vicenda, Giampaolo Celli ha sin dalle prime battute negato ogni coinvolgimento con la moglie del membro storico dei Pooh. Lo stesso Celli ha rotto il silenzio con una lunga intervista affidata al Messaggero.

Queste le sue parole: “L’Isola dei Famosi è stata un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. […] Con Karin ho rapporti di lavoro e di amicizia, non ho parlato con lei negli ultimi giorni, sta passando momenti terribili come me. Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando Dio mi crede, un’azienda da difendere e mandare avanti: devo pensare a queste cose, le uniche cose che contano”.