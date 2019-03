Rosa e Pietro, nuove accuse: “Fatti fuori da Uomini e Donne”. Stavolta è un ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, Amedeo Venza, a dire la sua.

Nuove accuse per la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che si sono trovati di nuovo al centro delle polemiche, dopo il loro attacco a Giulia De Lellis. Stavolta è un ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, Amedeo Venza, a dire la sua contro la coppia su Instagram. L’uomo infatti rivela che Rosa e Pietro facevano trapelare anticipazioni dopo le registrazioni dello speciale “La Scelta”. «Sgamati dalla redazione sono stati fatti fuori! Infatti alle altre scelte non sono stati invitati» – afferma Venza.