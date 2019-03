Sara Affi Fella, clamorosa novità: spunta l’indizio che toglie ogni dubbio

La sua vicenda aveva fatto discutere e non poco in tutta Italia. Tronista di “Uomini e Donne” molto apprezzata, si è scoperto poi che era fidanzata all’esterno del programma e non solo, dal momento che contemporaneamente si stava frequentando anche con un calciatore del Torino, vale a dire Vittorio Parigini.

Inevitabile, dopo questo polverone, che sia finita un po’ nel dimenticatoio. Non è stato, infatti, un periodo facile per lei quello immediatamente successiva, dal momento che per molto tempo ha dovuto fare i conti con i giudizi sempre durissimi delle persone. Ultimamente, però, pare sia tornato il sereno nella sua vita e su Instagram, a tal proposito, è arrivato un chiaro indizio.

Sara Affi Fella, novità importante per lei

Ultimamente si stava vociferando di un suo fidanzamento e su Instagram è arrivato un indizio a dir poco chiaro. In modalità storie, infatti, ha condiviso una foto che la ritrae mano nella mano con un uomo. Non è possibile conoscere, dallo scatto, la sua identità, ma in ogni caso la notizia positiva è certamente rappresentata dal fatto che per lei sia un momento positivo dopo una lunga tempesta.