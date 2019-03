Direttori Artistici Serale Amici di Maria De Filippi 2019: la conduttrice dà altri indizi e cancella due opzioni.

Il serale di Amici di Maria De Filippi ha finalmente una data di inizio, il 30 marzo 2019, ma non è questa l’importante novità che è stata svelata nel daytime di Amici 18 di oggi 7 marzo. Da parecchio tempo infatti c’erano diversi rumors sui nomi dei direttori artistici delle due squadre dei concorrenti che arriveranno al serale. Fino a qualche tempo fa si supponeva che i due prescelti fossero Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

Direttori Artistici Amici 18, non sono Ermal Meta e Fabrizio Moro

Maria De Filippi ha messo i concorrenti di Amici in condizioni di poter guadagnare un punto a testa per squadra qualora fossero riusciti ad indovinare i nomi dei direttori artistici. I ragazzi si sono così confrontati lungamente e alla fine Maria De Filippi è intervenuta in una chiamata nella scuola è ha dato ai ragazzi di 20 minuti per dare ufficialmente i nomi dei presunti direttori artistici. Alla fine i ragazzi hanno optato proprio per Fabrizio Moro ed Ermal Meta, ma Maria De Filippi ha risposto un secco no.

Serale Amici 18: chi saranno i direttori artistici?

Torna così ad animarsi la discussione e i rumors inerente proprio i nomi di coloro che saranno i coach che accompagneranno i ragazzi della squadra blu e della squadra bianca nelle puntate del Serale di Amici 18. Gli indizi da Maria De Filippi sono pochi anzi quasi scarsissimi. Da una parte infatti ha detto che i due personaggi sono esperti nel mondo della musica e del ballo, ma non devono essere per forza cantanti o ballerini. Allo stesso tempo ha dichiarato che sono due uomini: uno è sposato e l’altro invece no. Si riapre quindi il toto scommesse, ma sarà difficile che lo scopriremo prima della pubblicazione ufficiale dei nomi dati gli indizi così scarsi. Noi continueremo a cercare, ma bisognerà aspettare ancora per scoprire chi saranno i due direttori artistici prescelti per il Serale di Amici 2019.

