Stasera in Tv, giovedì 7 marzo: Che Dio ci Aiuti | Trama | Anticipazioni. Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di questa sera 7 marzo 2019.

Va in onda questa sera, giovedì 7 marzo, una nuova puntata della fiction Che Dio Ci Aiuti, al centro del racconto, come sempre, troviamo Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che dovrà affrontare dei dilemmi interiori piuttosto complicati.

Vediamo allora le anticipazioni sulla puntata di questa sera di Che Dio ci Aiuti, la trama della fiction arrivata alla sua quinta stagione e il cast completo.

Che Dio ci Aiuti: Trama

La trama di Che Dio ci Aiuti 5 è molto semplice: suor Angela è un personaggio molto particolare. Una suora un po’ scorretta, a tratti bizzarra, ma allo stesso tempo anche una madre quasi insostituibile e fondamentale per tutte le ragazze che vivono e circolano nel convento. La vita però è molto movimentata soprattutto da quando il convento viene trasformato in un convitto, aperto quindi al pubblico, e con un bar. Suor Angela entra così a contatto con diverse persone e li aiuta a risolvere i piccoli grandi problemi della vita quotidiana.

Che Dio ci Aiuti: Anticipazioni puntata giovedì 7 marzo

In questa puntata suor Angela. Quest’ultima ha scoperto che il padre di Ginevra è uscito dal carcere e ha tutta l’intenzione di riprendere i contatti con la figlia; motivo per cui, suor Angela è in forte agitazione per la ragazza, considerando che quest’ultima non abbia mai superato il dolore per la morte prematura della madre.

Che Dio Ci Aiuti: cast

Il Cast di Che dio ci Aiuti è composto da:

• Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela

• Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza

• Francesca Chillemi nei panni di Azzurra

• Arianna Montefiori

• Cristiano Caccamo

• Laura Adriani nei panni della nipote ribella di suor Costanza

• Simonetta Columbu nei panni di Ginevra

