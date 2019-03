Taylor Mega, l’intervento contro Pietro Tartaglione e Elettra Lamborghini. La bella influencer ha deciso di replicare attraverso le storie di Instagram.

Taylor Mega torna a parlare dopo pochi giorni dall’annuncio della sua rottura con Tony Effe. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti annunciato pochi giorni fa, attraverso un post sul suo profilo Instagram, la rottura con il cantante della Dark Polo Gang. Stavolta però la bella influencer ha deciso di replicare e rispondere alle varie accuse che stanno facendo tanto parlare i social. L’intervento della Mega arriva, dopo aver inizialmente annunciato su Instagram l’intenzione di voler dire la sua, con dei video riguardo ad alcuni fatti che l’hanno coinvolta in queste ultime ore. Ma scopriamo meglio quello che Taylor ha voluto dire e soprattutto a chi.

Taylor Mega, l’intervento contro Pietro Tartaglione e Elettra Lamborghini

Dopo che alcuni follower le hanno segnalato i vari commenti fatti da Pietro Tartaglione e Elettra Lamborghini, Taylor Mega ha deciso di dire la sua in merito. La bella influencer infatti, dopo aver annunciato l’intenzione di voler parlare, dice: “Dunque oggi mi avete segnalato che persone come Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione, si sono espressi pubblicamente riguardo a queste rotture. – riferendosi alla fine della sua storia con Tony e all’ultima rottura tra la De Lellis e Irama – A me fa piacere se loro vogliono dire la loro opinione su questi argomenti, perché comunque è qualcosa che faccio pure io. La cosa che mi urta leggermente è che queste persone si esprimano senza dire nome e cognome. Ma se dovete dire una cosa siate coerenti” ha dichiarato Taylor Mega su Instagram. L’ex naufraga, poi, continua il suo intervento soffermandosi su Giulia De Lellis: “Voglio ringraziare anche tutte le persone che mi hanno segnalato il commento di Giulia De Lellis perché mi trovo completamente d’accordo con lei. Questo conferma ancora una volta che su Instagram ci sono persone vere e persone che invece cambiano in base al trend del momento. Ci hanno accusato di aver pubblicato la nostra relazione su Instagram solo per fare un po’ di hype, un po’ di copertine, un po’ di foto fighe. Ragazzi ma cosa ca..o state dicendo. Io sono real, sono come mi vedete al 100 per 100”.

Taylor Mega torna a parlare della sua relazione con Tony Effe

L’intervento della bella influencer inoltre continua soffermandosi sulla sua decisione di rendere pubblica la sua relazione con Tony Effe: “Se mi innamoro di una persona, se comunque credo in una storia, se ci passo la maggior parte della giornata con questa persona, se io mi sento di pubblicarla, la pubblico. Se poi però si intraprendono percorsi diversi, strade diverse e, comunque, la storia finisce, mi sento in dovere di condividerlo con tutte le persone che hanno supportato la coppia e che hanno creduto nella coppia come me”.

