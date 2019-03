Tecla Insolia Sanremo Young: chi è, carriera e canzoni della giovane concorrente.

Tecla Young è una delle concorrenti di Sanremo Young, il talent di Rai Uno che ha come protagonisti giovani cantanti fra i 14 e i 17 anni. A condurre anche questa edizione del seguitissimo show, Antonella Clerici. Tra i partecipanti che si esibiscono sul palco dell’Ariston c’è lei, Tecla Insolia. Nata a Varese, ma vive a Piombino da quando non aveva ancora compiuto un anno. Tecla ha quindici anni e vive insieme ai genitori, ai fratelli Gioele e Santiago, ai due cani di nome Hulk e Pepe a a un coniglietto nano: Bambi. Frequenta il secondo anno della scuola superiore per grafico pubblicitario e le sue materie preferite sono arte, italiano e storia. Il canto è la sua grande passione, ma non l’unica: da grande infatti le piacerebbe anche ballare e recitare. Insomma, diventare una vera artista.

Tecla Insolia Sanremo Young: carriera e canzoni

Seppur giovanissima , Tecla è già apparsa in altre occasioni sul piccolo schermo. Ha partecipato alla trasmissione Pequenos Gigantes nella squadra dei Supereroi di Kledi e ha recitato una piccola parte nella fiction di Rai Uno L’allieva, con Alessandra Mastroiardi e Lino Guanciale. I suoi artisti preferiti sono Luigi Tenco, Lucio Battisti e Ariana Grande. Nel corso della prima puntata ci sono state le presnetazioni di tutti i concorrenti. La giovane Tesla si è raccontata così: “Amo la musica e la recitazione. L’emoji che più mi rappresentano sono il tornado perché sono una persona molto disordinata e la luna perché sono abbastanza lunatica. La canzone che avrei voluto scrivere è Mi sono innamorata di te di Luigi Tenco, perchè è una canzone che tratta l’amore in maniera non molto esplicita, ma sensibile e dolce”.

