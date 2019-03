Alessia Marcuzzi, attimi di paura per la conduttrice. Un piccolo incidente, testimoniato dal settimanale “Nuovo”, ha fatto passare qualche minuto di panico.

Alessia Marcuzzi sta vivendo una stagione televisiva abbastanza intensa. La bella e brava conduttrice e showgirl romana infatti, sta portando avanti ben due prime serate sulle reti di Mediaset. Alessia Marcuzzi infatti si sta dividendo in questa stagione televisiva tra L’Isola dei Famosi su Canale 5 e Le Iene su Italia 1, entrambi appuntamenti in prima serata ed entrambi con ottimi risultati a livello di ascolti. Per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, il reality partito a metà gennaio su Canale 5 sta per volgere al termine, visto che vedrà la puntata finale del programma andare in onda il 1° aprile. Per quanto riguarda Le Iene invece, che Alessia Marcuzzi conduce nell’edizione del martedì insieme a Nicola Savino, la bella conduttrice dovrà andare avanti fino a fine maggio. Tra una diretta e l’altra in quel di Milano però, la conduttrice, attrice, showgirl ed ex modella, si concede spesso e volentieri qualche ora di relax anche nelle zone vicine alla sua città natia. Ed è proprio qui che la Marcuzzi è stata pizzicata dai paparazzi di “Nuovo”, mentre era a Maccarese, sul litorale romano, mentre insieme a sua figlia Mia e al marito Paolo Calabresi Marconi stava trascorrendo il suo tempo libero.

Alessia Marcuzzi, attimi di paura per la conduttrice: ecco il motivo

Un piccolo incidente però, come testimoniato dal settimanale “Nuovo”, ha fatto passare qualche minuto di panico per Alessia Marcuzzi e il suo attuale marito. La figlia Mia (nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti), era infatti accidentalmente caduta dalle giostre battendo la testa al suolo. Nulla di grave per fortuna, o almeno nulla che non possa passare con un bel po’ di ghiaccio sulla fronte e delle rassicurazioni da parte di Alessia Marcuzzi, che, come mostrano le immagini, è stata pizzicata proprio mentre era intenta a calmare la piccola Mia reduce dal grande spavento.

