Belen Rodriguez a Sanremo Young, pantaloni trasparenti: lo notano tutti.

La showgirl argentina pubblica una story sul suo profilo Instagram in cui fa notare i pantaloni trasparenti e una scollatura mozzafiato.

La showgirl Belen Rodriguez non perde mai occasione per far parlare di sé. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra la bella argentina e il suo ex marito Stefano De Martino. Entrambi, hanno assistito, recentemente, ad una sfilata di abiti da sposa dell’Atelier Eme a Verona, seduti uno accanto all’altra.

Inoltre Belen, è stata al centro di una polemica con Nina Moric e Corona, legata alla questione di Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi. La Moric aveva definito Belen l’ultima persona in grado di fare la morale a qualcuno, in quanto non le sarebbero andati giù alcuni comportamenti che la showgirl argentina avrebbe assunto mentre la Moric si trovava sull’Isola dei Famosi.

Insomma tra scoop, gossip e foto sensuali postate sui social, Belen, in un modo o nell’altro, è sempre al centro delle attenzioni.

Belen Rodriguez a Sanremo Young, mostra i suoi pantaloni trasparenti

Belen Rodriguez torna a far sognare i suoi fan con un nuovo video molto sensuale

Tra le numerose storie postate da Belen, c’è un dettaglio che ha colpito i suoi seguaci. La showgirl, in un selfie allo specchio nei camerini di Sanremo Young, indossa un completo bianco. Il pantalone è trasparente, mentre il top mette in mostra le notevoli forme dell’argentina, che da anni fanno impazzire il web.

Non aspettiamo altro che vederla sul palco di Sanremo Young. Si esibirà anche stasera con qualche concorrente?

