Belen Rodriguez, il vestito è troppo corto: ma tutti notano quel dettaglio

La showgirl Belen Rodriguez non perde mai occasione per incantare i suoi fan. E, dobbiamo ammettere, che in questi ultimi giorni sta offrendo davvero tantissimi motivi per esserlo. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra la bella argentina e il suo ex marito Stefano De Martino. Proprio in un recente articolo vi avevamo parlato di alcuni indizi che potrebbero confermarlo. Ma non solo. Uno dei tanti motivi per cui si parla tanto di Belen è senz’altro la sua straordinaria bellezza. In ogni foto, infatti, che la showgirl pubblica su Instagram ce ne da una prova tangibile. Sul suo canale Instagram, infatti, è possibile vedere diverse tipi di foto, ma con un unico punto in comune: la bellezza dell’argentina.

Stando alla realtà delle cose Belen Rodriguez è senz’altro la donna più bella ed affascinante della televisione italiana. Giunta in Italia in giovane età, l’argentina è riuscita a conquistare tutti. Complice, ovviamente, di tale successo la sua straordinaria simpatia. Ma, soprattutto, la sconfinata bellezza. In ogni occasione o foto, la showgirl si mostra sempre in splendida forma. Così come in quella postata poche ore fa su Instagram. Dove Belen ha davvero superato se stessa. In una posa davvero accattivante, la showgirl ha letteralmente conquistato. In particolare sono due gli elementi che avranno senz’altro catturato l’attenzione di tutti. Il vestito giallo indossato dalla bella modella. Il taglio dell’abito, infatti, esalta al punto giusto le perfette forme fisiche della showgirl. Ma non solo. Impossibile, infatti, non notare un dettaglio davvero impressionante. Belen non indossa il reggiseno. Evidenziando nella foto, quindi, un dettaglio di troppo. Impossibile per i numerosi maschietti guardare altrove.