Emma Marrone è di nuovo ammalata: subito dopo il tour arriva l’annuncio con tanto di sorriso: “Super puntuale, ti stavo giusto aspettando”.

Emma Marrone ha appena terminato il tour “Essere qui” e, puntuale come un orologio svizzero, è tornata anche l’influenza. Già, è proprio così che la accoglie: “Super puntuale!”, come a far capire che per lei non è sicuramente una novità. Si è ammalata di nuovo la nostra amata Emma che, con un bel sorriso dà il benvenuto alla sua cara influenza. Qualcuno, nei commenti, scrive anche: “Beh, almeno non l’hai avuto in tour”. E lei, di tutta risposta: “Sì, infatti ho avuto la tracheite”. Insomma, non dev’essere ‘simpatico’ per una cantante avere la tracheite nel bel mezzo di un tour molto, ma molto importante per lei.

Emma Marrone di nuovo ammalata: “Bentornata influenza”

Con un bel sorriso, tutto può essere preso diversamente: anche una fastidiosa influenza. Il suo sorriso, poi, è uno di quelli contagiosi, basta guardare la foto che ha pubblicato su Instagram:

“Evviva, ti stavo giusto aspettando”, scherza Emma Marrone nel post su Instagram. Ma di sicuro non accoglie a braccia aperte questa influenza che la costringerà a letto per i prossimi giorni tra raffreddore e malanni vari.

Emma Marrone: un tour tra le polemiche

Ebbene sì, quello di Emma Marrone non è stato un tour proprio tranquillo. Anzi, diciamo che è stato ben movimentato. Movimentato da botta e risposta a distanza. Da sferzate ed anche da brutte parole che le sono state rivolte. In un momento come questo in cui ci si batte tanto contro la violenza sulle donne, sentire parole come quelle del politico che l’ha insultata, non è proprio il massimo. Già, perché anche quella verbale può essere una violenza. E, talvolta, le parole sono più taglienti delle lame.

Emma Marrone si è sempre difesa, sul palco, tra la sua gente. Facendo arrivare il suo pensiero più lontano possibile. Sempre a destinazione, colpendo nel segno ogni volta. Il suo ‘Aprite i porti’ ha dato fastidio a qualcuno che non si è risparmiato dal commentare in malo modo l’esortazione della cantante.

