Nel Daytime di oggi, 8 marzo 2019 dell’Isola dei Famosi, vediamo i naufraghi che iniziano a confrontarsi per diventare leader. Soleil annuncia infatti ai naufraghi che devono affrontare una prova settimanale, ma ancora non sanno se sarà una prova ricompensa o una prova leader. I naufraghi però scherzano e non vogliono che Soleil partecipi e cercano scherzosamente di lasciarla in spiaggia.

Isola dei Famosi 2019, prova leader, vince Soleil

Mentre i naufraghi vanno ad affrontare la prova, Capparoni, Bettarini, Luca e Ghezzal restano sull’isola. Bettarini e Capparoni pescano dei pesci e li mangiano facendo infuriare Ghezzal che se la prende prima con loro e poi torna nuovamente a scagliarsi contro Luca che rimane particolarmente deluso dal fatto che Kaspar non lo abbia difeso.

Intanto i naufraghi vengono legati ad un anello all’interno del quale viene fatta passare una corda e devono riporre un totem dentro un palo. Il miglior tempo del concorrente verrà automaticamente considerato vincitore e diventerà leader. Alla fine con 2 minuti 29 secondi ha vinto Soleil Sorge, seguita da Ariadna al secondo posto. Su Playa Uva dopo la vittoria di Soleil, lei e i suoi sostenitori hanno diritto a una ricompensa speciale: braciole di maiale. Ariadna è disperata: “Me la sognavo da quando siamo arrivati, potrei piangere”. Il fatto che Soleil abbia così tante facilitazioni fa infuriare gli altri. Stefano Bettarini si scaglia contro di lei quando Soleil va a chiedere di mangiare prima: “Hai appena finito di mangiare la braciola e mi dici cosa fare? Sul pescato devi stare zitta”. Soleil gli dà dell’ignorante, cerca così di intervenire Marina La Rosa per calmare le acque, ma Bettarini è comunque arrabbiato. “Parlava con rabbia, senza logica – dichiara Soleil nel daytime – Ha sclerato dai”.

