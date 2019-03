Isola dei Famosi, clamoroso Jo Squillo: in pericolo di vita. Secondo il “CoronaMagazine” la naufraga ha lasciato l’Isola per problemi con dei medicinali.

L’Isola dei Famosi 2019 procede a gonfie vele. La quattordicesima edizione del reality e programma di punta di Canale 5, ha preso il via lo scorso 24 gennaio e terminerà il 1° aprile, con Alessia Marcuzzi sempre alla conduzione del programma dove i naufraghi cercheranno di arrivare più in fondo possibile a questa competizione per vip. Dall’inizio del programma ci sono state numerose polemiche per quanto riguarda la partecipazione di alcuni famosi, come Taylor Mega o il Divino Otelma, entrambi tornati a casa anzitempo. Ma a fare le valige e tornare in Italia c’è stata un’altra concorrente, che senza essere eliminata è stata costretta a lasciare il reality.

Stiamo parlando di Jo Squillo, nome d’arte di Giovanna Coletti, nota cantautrice e conduttrice italiana che ha preso parte l’appunto a questa ultima edizione del reality L’Isola dei Famosi. Come riportato da “CoronaMagazine” infatti, Jo Squillo lascia l’Isola e torna definitivamente a casa. La decisione è scaturita dopo una serie di problemi creatisi per Jo Squillo: innanzitutto uno slogamento alla caviglia, che ha portato poi ad errori da parte della produzione che di fatto l’hanno costretta al ritiro. Dopo il problema alla caviglia infatti, la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali. Medicine però che hanno avuto effetti troppo forti sul corpo di Jo Squillo, che debilitata dalle scarne razioni di cibo rifilate agli isolani, ha subito un vero e proprio collasso.

Dopo ore di panico in merito alla situazione clinica di Jo Squillo, i medici sono riusciti a riportare la situazione alla normalità, e secondo CoronaMagazine la concorrente dell’Isola era stata addirittura in pericolo di vita per quanto accaduto in queste ore. Dopo tutta questa situazione ovviamente Jo non è potuta restare più sull’Isola ed è dovuta tornare a casa abbandonando definitivamente il programma. La cosa importante ovviamente, è che si sia stabilizzata la sua situazione clinica.

