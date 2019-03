Puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne oggi, 8 marzo: arriva la dichiarazione d’amore di Lorenzo a Claudia.

Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, ha scelto Claudia Dionigi come donna della sua vita. I due dopo un percorso lungo e profondo nel programma di Maria De Filippi sono tornati nello studio di Uomini e Donne nella puntata dell’otto marzo per raccontare come sta andando la loro storia d’amore.

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia tornano in trasmissione

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono innamoratissimi, ridono e scherzano come due amici, ma si vede una passione folle tra i due che rende questa coppia una delle più riuscite del programma di Uomini e Donne. Durante la puntata di oggi, dopo un confronto tra Lorenzo e Giulia, Maria De Filippi ha mandato in onda una sorpresa inedita che Lorenzo ha fatto a Claudia Dionigi. Dopo la puntata che li ha visti ospiti Lorenzo è andato a prendere Claudia fuori dagli studi di Uomini e Donne in sidecar. L’ha portata in giro per Roma e poi in una location molto particolare e romantica con la capitale alle spalle Lorenzo ha fatto a Claudia una dedica d’amore strappalacrime.

Lorenzo Riccardi, dedica d’amore a sorpresa per Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi, innamoratissimo abbraccia la sua dolce metà, Claudia e dichiara: “Amo quando mi guardi con questi occhi, amo gli occhi che mi fai venire quando ti guardo. Amo quando mi sorridi. Amo quando mi dici che mi vuoi bene e sono io che devo ringraziare te ho trovato l’amore vero e puro e sei tu”. Claudia commossa tra le braccia di Lorenzo sembra quasi una bambina sperduta che risponde a Lorenzo a tono: “Tu sei la cosa migliore che mi sia capitata ad oggi. Mi sto innamorando di te, spero di vivere una lunga, lunga storia d’amore”. Lorenzo e Claudia sono così innamoratissimi e felici insieme, sembrano essere una coppia straordinaria e speriamo che la loro storia vada per il meglio!

