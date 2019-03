Michelle Sander, il costume troppo sgambato e il tatuaggio che spunta proprio lì.

Michelle Sander è una delle modelle del momento. Ha 23 anni ed è brasiliana. Mora, occhi verdi profondi, un sorriso che ti incanta ed un corpo mozzafiato. Michelle, chiamata da tutti Michelly è la nuova fidanzata del calciatore della Spal Andrea Petagna. La modella è attivissima sui social, in particolare su Twitter, Facebook e il social di domande Ask, oltre a quello più utilizzato dai vip, ovvero Instagram. Michelle e Petagna pare che si siano conosciuti la scorsa estate ad Ibiza e da allora non si sono più lasciati. L’attaccante della Spal è infatti gelosissimo della bella brasiliana che su Instagram posta foto davvero da mozzare il fiato. Come una delle ultime postata qualche giorno fa sul suo letto allo specchio. In questa foto Michelly indossa un costume ed ha in mano una rosa, ma un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei più attenti seguaci.

Michelle Sander, il costume è troppo sgambato: il dettaglio del tatuaggio fa impazzire i fan

Poco fa Michelle ha postato una sua foto su Instagram che in poco tempo ha collezionato una cascata di like. Attualmente se ne contano più di 14 mila, affiancati da centinaia di commenti in cui i fan si congratulano con la brasiliana per la sua immensa bellezza. La foto in questione raffigura due autoscatti su un letto allo specchio. Qui Michelle appare con un costume ad un pezzo grigio molto scollato e sgambatissimo. I fan sono rimasti a bocca aperta per due motivi. Il primo è legato alla rosa che si trova in foto. La Sander, in una delle due foto, invece di tenere in mano la rosa la infila nella parte bassa del costume. Il secondo dettaglio è un tatuaggio che si trova proprio al centro del petto, esaltato dalle curve della bellissima modella.

