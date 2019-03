Pomeriggio 5, Barbara D’Urso oggi 8 marzo con il panettiere più bello d’Italia.

Il Pomeriggio di Canale 5, come sempre, è caratterizzato da Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso che oggi, 8 marzo, ringrazia come sempre i suoi seguaci che, giorno dopo giorno la premiano con un boom di ascolti, ma non solo. Come sempre nel promo, Barbara D’Urso spiega anche tutti gli argomenti di cui si andrà a parlare nella puntata di oggi.

Pomeriggio 5, il panettiere più bello d’Italia da Barbara D’Urso

La seconda parte del programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, come sempre è dedicata agli ospiti e quindi agli argomenti più di gossip. “Parleremo di ricchi, quei ricchi anche un po’ fastidiosi, che espongono, che lo dicono. Partiremo da Karl Lagerfeld che ha lasciato tutto alla sua gatta. Poi parleremo di Taylor Mega che ha detto che per vivere le servirebbe 1 milione di euro al mese. Oggi Taylor sarà con noi per raccontarci tutto. Il più bello del reame poi il conte Roberto Filo della Torre di Santa Susanna”. Barbara D’Urso poi scoppia a ridere visibilmente in imbarazzo vedendo le foto del panettiere più bello e sexy d’Italia che ha un fisico mozzafiato: “È lui? Il panettiere più bello d’Italia? Quello con la ciambella di pane sulle parti intime? Come viene oggi in studio? Con la ciambella?”.

Pomeriggio 5, l’attualità di oggi 8 marzo

Per quanto riguarda invece la prima parte di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, quella dedicata all’attualità Barbara D’Urso parte da un nuovo caso: “Il nuovo giallo di oggi parla di Diva, una signora di 86 anni trovata morta strangolata in casa. Lei viveva da sola, ogni tanto un ragazzo l’aiutava, ma quando ha visto che non apriva la porta ha chiamato i soccorsi e così l’hanno trovata morta, uccisa. Spazio poi alla 38enne che si era sottoposta ad un rimodellamento dei glutei – dichiara Barbara D’Urso – Purtroppo la ragazza è morta dopo diversi giorni di coma. Seguiremo con voi la conferenza stampa in diretta dei medici che racconteranno cosa è successo: Morire per un ritocco estetico è incredibile”. chiosa la conduttrice Barbara D’Urso.

