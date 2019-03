Pomeriggio Cinque, Taylor Mega nel mirino: interviene Barbara D’Urso

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E, come sempre, anche l’appuntamento di oggi ci ha offerto tantissimi argomenti su cui discutere. In primis, infatti, si è tenuto un lungo dibattito con Taylor Mega. In particolare, l’ex influencer è stata messa duramente sotto torchio per un’affermazione fatta poche settimane fa. L’ex naufraga, infatti, sempre negli studi di Domenica Live, aveva ammesso che con un milione di euro a mese non riuscirebbe a sopravvivere. Insomma, una dichiarazione davvero forte. Che tra l’altro, già all’epoca, aveva suscitato numerose polemiche. A detta di molti, infatti, con questi tempi che corrono è impensabile fare un’affermazione del genere.

Come dicevamo quindi, l’affermazione fatta da Taylor Mega un po’ di settimane fa a Barbara D’Urso ha destato numerose polemiche. Ed oggi, a distanza quindi di tempo, si è discusso ampiamente insieme alla diretta interessata ed altri ospiti. Bisogna ammettere che, purtroppo, è stato un vero e proprio “uno contro tutti”. C’era soltanto Taylor a difendersi dalla accuse che le venivano mosse contro. C’è chi, infatti, l’accusava fortemente per lo stile di vita, per la ricchezza ostentata. E non solo. Ma ad ogni critica mossa, Taylor mostrava un carattere forte e una risposta sempre pronta. “Io non posso farmi carico dei problemi di tutta Italia”, risponde l’influencer a diverse accuse. Ma non solo. C’è chi, infatti, ha fortemente criticato l’ex naufraga per il lavoro da influencer marketing. “Capisco che non puoi capirlo perché è una cosa da giovani. Ma dimmi almeno che sono stata brava”, controbatte. Insomma, ve lo dicevamo una vera e propria arringa. Inevitabile, quindi, l’intervento di Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, più volte è entrata a spada tratta per difendere la ragazza.