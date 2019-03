Rosa Perrotta prima e dopo: l’incredibile trasformazione dell’ex tronista.

Tra le ragazze più belle che hanno occupato il trono più famoso della tv c’è sicuramente lei, Rosa Perrotta. Mora, fisico perfetto, bel caratterino. Durante la sua permanenza a Uomini e Donne la Perrotta ha conquistato tutti, soprattutto il suo bel Pietro Tartaglione. Una coppia unita più che mai, che a breve coronerà il sogno del matrimonio, ma non è tutto! La bella Rosa ha annunciato da poco di essere in dolce attesa di un maschietto. Una Rosa col pancione, insomma, che non smette però di deliziare i suoi fan con le foto che quotidianamente posta sul suo profilo Instagram. Profilo seguitissimo e commentatissimo dai fan della bella campana. Ma proprio gli occhi dei fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che col passare degli anni Rosa sarebbe cambiata.. e non poco.

Rosa Perrotta PRIMA e DOPO: l’incredibile trasformazione dell’ex tronista

La bellezza di Rosa Perrotta è indiscutibile. Ma c’è chi giurerebbe che la ragazza qualche tempo fa non era esattamente come la vediamo oggi. Qualche tempo fa, la Perrotta è già finita sotto attacco nello studio di Barbara D’Urso, per via degli eccessivi ritocchi estetici al viso. La ragazza dal suo canto si è sempre difesa dichiarando di essere favorevola alla chirurgia estetica, se usata con intelligenza e moderazione. Ma non ha mai amesso né dichiarato ufficialmente di aver ritoccato qualche parte del suo corpo. A giudicare da alcune foto che circolano sul web, alcuni cambiamenti, soprattutto in viso, sembrano evidenti. Merito della chirurgia estetica o dello scorrere del tempo? Chi lo sa…

Sul web intanto non mancano meme e post divertenti, che ironizzano sulla curiosa trasformazione della Perrotta: