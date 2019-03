Stasera in Tv, venerdì 8 marzo: Sanremo Young. Quarto appuntamento con il talent per giovani cantanti condotto da Antonella Clerici.

Questa sera, 8 marzo 2019, andrà in onda la quarta puntata di Sanremo Young, spettacolo musicale che vedrà in gara i giovani pronti a contendersi un posto nella prossima edizione di Sanremo giovani, il prossimo dicembre.

Stasera in Tv, venerdì 8 marzo: Sanremo Young | Cast e Giuria | Anticipazioni | Ospiti

Sanremo Young andrà in onda questa sera, 8 marzo 2019, su Rai 1 con la quarta puntata. Un talent di musica live: i concorrenti si sfideranno sulle note delle canzoni più famose del Festival di Sanremo precedenti.

Le loro esibizioni saranno valutate da una giuria: i sei concorrenti rimasti in gara sono Giovanna Camastra, Giuseppe Ciccarese, Beatrice Zoco, Tecla Insolia, Kimono e Eden.

Tra i partecipanti, solo quattro di loro accederanno al palco dell’Ariston la prossima puntata.

Tanti ospiti accompagneranno la serata condotta da Antonella Clerici. Gino Paoli, titolare della canzone italiana, con una voce magnifica capace di far emozionare tutti, sarà uno degli ospiti che canterà quattro suoi successi insieme a quattro ragazzi in gara.

Altro cantautore che parteciperà al programma è Gigi D’Alessio: anche lui regalerà quattro brani del suo repertorio che canterà insieme ad altri quattro ragazzi in gara.

La giuria valuterà tutte le esibizioni dei ragazzi in gara ed è composta da: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro insieme a Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini e Giovanni Vernia. Con loro, a creare una classifica, ci sarà anche il giudizio del pubblico da casa che voterà tramite il Televoto.

Ogni esibizione sarà poi accompagnata dalla Sanremo Young Orchestra, composta interamente da musicisti selezionati dal Maestro Diego Basso.

