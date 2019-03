Taylor Mega sexy in costume ma la foto nasconde un messaggio toccante. Certe volte l’apparenza inganna ed è proprio questo il caso.

Taylor Mega, ex naufraga che ha stregato i fan dell’Isola dei Famosi. Nota negli ultimi mesi per essere stata uno dei flirt più chiacchierato del famoso imprenditore Flavio Briatore e poi di Tony Effe della Dark Polo Gang, è ormai tra le più seguite sui social. Ma dietro all’esotico nome di Taylor, si nasconde una ragazzotta friulana cresciuta a Carlino. Nelle ultime settimane il suo nome ha fatto il giro del web e della Tv grazie appunto alla partecipazione all’Isola dei Famosi, tanto chiacchierata quanto breve, visto che la bella Taylor Mega è stata tra le prime eliminate nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che tanto bene sta facendo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Taylor Mega sexy in costume ma la foto nasconde un messaggio toccante

Sfruttata l’onda lunga di popolarità donatagli dal reality e tornata in Italia, Taylor Mega ha continuato a postare tutto della sua vita sui social e soprattutto su Instagram, dove vanta oltre 1 milione e 300 mila followers. Proprio oggi sul più famoso social network per fotografie, la bella influencer Taylor Mega ha pubblicato un’immagine bollente che la vede in posa con addosso un costume rosso che lascia intravedere tutte le curve della bionda friulana. Uno scatto che ha fatto impazzirei suoi fan sui social, che hanno riempito di like la fotografia che in poche ore ha fatto il giro del web. Tuttavia la foto sexy in costume, nasconde un messaggio toccante. Infatti in allegato all’immagine come didascalia, Taylor Mega ha utilizzato queste parole: “Due giorni fa sono stata molto criticata per aver messo una foto in cui si vedevano le smagliature. Vi confesso che mi ci è voluto del tempo per accettarmi cosi come sono, pregi e difetti. E non è facile farlo quando si ricevono molti commenti che li sottolineano. Oggi, 8 marzo, festa nazionale della donna ci terrei a lanciare questo messaggio: impariamo a volerci bene, impariamo a piacerci, impariamo ad essere più sicure di noi stesse. Viva le donne e auguri a tutte quelle che fanno parte dell’industria. Ps. Amo le donne”. Che dire, ci accodiamo agli auguri di Taylor con grande affetto.

