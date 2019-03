Taylor Mega sexy dal parrucchiere: il dettaglio che fa impazzire i fan. L’ex naufraga pubblica una story sul suo profilo Instagram e tutti notano quel dettaglio.

Taylor Mega, ex naufraga che ha incantato i fan dell’Isola dei Famosi, è nota per essere stata uno dei flirt più chiacchierato del famoso imprenditore Flavio Briatore e poi di Tony Effe della Dark Polo Gang.

Nelle ultime settimane il suo nome ha fatto il giro del web e della Tv grazie appunto alla partecipazione all’Isola dei Famosi, tanto chiacchierata quanto breve, visto che la bella Taylor Mega è stata tra le prime eliminate nella quattordicesima edizione del reality di Canale 5.

Nonostante la sua breve permanenza in Honduras, la bella Taylor è riuscita a far parlare molto di sè. Il motivo è legato soprattutto alle sue particolari dichiarazioni sulla tossicodipendenza e sul suo stile di vita lussuoso.

Potrebbe interessarti anche–> Taylor Mega sexy in costume ma la foto nasconde un messaggio toccante

Taylor Mega sexy dal parrucchiere

Sfruttata l’onda lunga di popolarità donatagli dal reality e tornata in Italia, Taylor Mega ha continuato a postare tutto della sua vita sui social e soprattutto su Instagram, dove vanta oltre 1 milione e 300 mila followers

E, ovviamente, consapevole della sua bellezza e dei suoi modi sensuali, non perde occasione per provocare i suoi fan. Dopo essere stata al centro delle attenzioni per le stories in tanga pubblicate recentemente, Taylor ha pubblicato una story mentre era dal parrucchiere. Ciò che risalta immediatamente all’occhio è la maglia decisamente troppo stretta e non lascia spazio all’immaginazione.

Non è certamente la prima volta che si mostra così, ma in ogni caso tanta bellezza non è mai banale. Pur trattandosi di una storia, non è per niente difficile immaginare la reazione dei suoi tanti fan…

Per non perderti mai un post, una storia o una foto che Taylor Mega condivide sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!