Uomini e Donne anticipazioni: Natalia dice addio al tronista Andrea Zelletta?

Sembrava un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Lei, la bellissima ex corteggiatrice dello spagnolo Ivan Gonzalez, lui, il nuovo tronista della trasmissione di Maria De Filippi. Sono bastati pochi sguardi, un ballo al centro dello studio, e qualche esterna: ormai per tutti era chiaro che tra i due era nato davvero qualcosa di speciale. E anche Ivan, inizialmente indispettito per la questione, ha infine riconosciuto il profondo feeling tra i due, lasciando “libera” Natalia di viversi la sua nuova storia e uscendo dal programma con la sua Sonia. La bella Natalia quindi può dedicarsi finalmente solo ad Andrea, ma secondo alcune indiscrezione trapelate sul web nelle ultime ore, sembra che qualcosa tra i due sia andato storto.

Uomini e Donne anticipazioni : Natalia dice addio ad Andrea? L’indiscrezione.

Secondo le anticipazioni relative alla registrazione del 7 marzo 2019 di Uomini e Donne, arriveranno tempi duri per il nuovo tronista. Pare infatti dopo l’ultima registrazione Andrea rimanga addirittura senza alcuna corteggiatrice! Il motivo? Dopo l’auto-eliminazione di Federica, Andrea esce con Klaudia, Muriel e Natalia, e bacia tutte le ragazze. Ma non è tutto. Una frase che Andrea ha rivolto a Natalia, avrebbe mandato la ragazza su tutte le furie. Andrea le avrebbe dato della bambina, aggiungendo che secondo lui la ragazza si sente “già arrivata”. Natalia, dopo un’accesa discussione col tronista tarantino decide di abbandonare lo studio. E Andrea, nel tentativo di recuperare Natalia, esce e la insegue, provocando la reazione delle altre ragazze in studio. Contemporaneamente infatti sia Klaudia che Muriel decidono di abbandonare lo studio. Il tronista le prova tutte per farle restare, ma si ritrova completamente solo. Come andrà a finire? Riuscirà Andrea a uscire da questa complicata situazione?

