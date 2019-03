Uomini e donne diretta oggi 8 marzo, cosa è successo e come rivederla in streaming.

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata però al Trono Classico e arrivano i corteggiatori di Angela Nasti e Andrea Zelletta. Proprio la tronista Angela Nasti ha una richiesta particolare, far scendere per lei un nuovo corteggiatore che abbiamo già visto nel programma. Maria De Filippi così mette le mani avanti e avvisa i corteggiatori della tronista di quello che sta succedendo.

Uomini e Donne: Angela chiede un nuovo corteggiatore

Angela Nasti, la nuova tronista di Uomini e Donne ha visto tra i corteggiatori del passato di far scendere Luca Daffrè. È stato corteggiatore, ma anche tentatore a Temptation Island Vip. Il suo arrivo, ovviamente, scompiglia un po’ le carte in tavola tra i corteggiatori di Angela che già vivono momenti di conflitto per la presenza di Davide che è uno dei preferiti di Angela nonostante la tronista di Uomini e Donne dica che non è nei suoi canoni di bellezza. Angela e Davide continuano a vedersi in esterna. Davide e Angela fanno un’esterna in cui parlano lungamente degli attacchi ricevuti dal corteggiatore Manuel. I due iniziano a parlare e la simpatia e il carisma di Davide sono straordinari. L’attenzione poi però si sposta su Andrea, il nuovo tronista.

Andrea Zelletta il bacio con Federica di Uomini e Donne

Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Andrea si lascia andare ad un bacio appassionato a Federica, una delle corteggiatrici del suo parterre. Claudia, una delle sue altre ragazze, dice di essere molto delusa da questo comportamento: “Dentro ho un fuoco assurdo – dichiara Andrea – Con le ragazze cerco di dimostrarmi per come sono. Con Federica mi sento sicuro e viene fuori la parte di me anche più giocherellona”. Si vede poi l’esterna tra Claudia e Andrea, i due passeggiano in spiaggia e la corteggiatrice si lascia andare a confessioni profonde.

Uomini e Donne streaming: dove rivedere la puntata di oggi

Se avete perso la puntata di oggi in diretta di Uomini e Donne la potete rivedere in streaming su Mediaset Play, oppure in replica su La5 alle 20 circa.

