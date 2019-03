Verissimo, Adua Del Vesco racconta il suo dramma: “Volevo morire”

Domani andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E, come sempre, Silvia Toffanin ci regalerà dei momenti davvero intensi. Grazie anche agli ospiti presenti in studio. Infatti, tra i diversi protagonisti dell’appuntamento di domani dello show, figura anche il nome di Adua Del Vesco, attrice ed ex compagna di Gabriel Garko. Sarà senz’altro un’intervista davvero toccante ed emozionante. Dal momento che l’attrice affronterà un argomento davvero delicato. In un recente articolo, infatti, vi avevamo parlato del dramma che, per un periodo, Adua ha vissuto. Ed è proprio su questo particolare momento della sua vita che l’attrice porrà maggior importanza nella sua chiacchierata con Silvia. Ma non solo. Ovviamente Adua parlerà della sua nuova vita e del suo nuovo amore.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Gabriel Garko, Adua Del Vesco ha trascorso un periodo non molto felice della sua vita. Ha sofferto, infatti, di anoressia. A rivelarlo è stata lei stessa in un recente intervista al settimanale Grand Hotel. Ma non solo. Nella puntata di domani di Verissimo, di cui lei sarà ospite, Adua racconterà dettagliatamente ciò che le è successo. Dietro a questo suo problema c’è senz’altro un malessere fisico. L’attrice, infatti, racconta di essere caduta in una profonda depressione. Che ovviamente ha provocato grosse conseguenze. Adua, infatti, non mangiava più. Arrivando a pesare circa 32 – 34 Kg. E si interessava davvero poco agli altri. Pensava solo a se stessa, insomma. Un periodo davvero buio quello vissuto dall’attrice siciliana. Dal quale, fortunatamente, è riuscita ad uscire. Grazie all’aiuto della sua famiglia, al suo nuovo amore ma, soprattutto, grazie al suo ex Gabriel Garko. L’attore, infatti, nonostante si fossero lasciati, ha voluto a tutti i costi star accanto alla sua ex compagna.

Il racconto fornito dall’attrice siciliana sulla sua malattia è davvero ricco di dettaglia. Adua, infatti, racconto che questo suo malessere è stato causato principalmente da un’insicurezza personale. L’attrice vedeva sui social ragazze magre. E lei voleva assomigliare a tutti i costi a loro. Ciò, però, ha provato gravissime conseguenze. L’anoressia, appunto. In quel periodo della sua vita, Adua provava un senso di vuoto assoluto. Si interessava ben poco agli altri. E viveva nella sensazione costante di stare per morire. Insomma, una situazione davvero angosciante. Dalla quale, come detto, è riuscita ad uscire.