Verissimo, Serena Grandi in lacrime confessa: “Ho molta paura”. Un racconto toccante che ha visibilmente commosso anche la conduttrice.

Domani, 9 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il programma come sempre ci regalerà momenti davvero intensi attraverso gli esclusivi racconti dei suoi ospiti. Tra questi in studio troveremo Serena Grandi, famosa attrice e personaggio televisivo degli anni ottanta e novanta e che partecipato ad alcune delle più famose pellicole della commedia sexy italiana. La sua intervista sarà davvero toccante dal momento che l’attrice parlerà di terribile esperienza vissuta ma che ancora la tormenta. Ma scopriamo meglio insieme di cosa si tratta.

Domani ci aspettano attimi di grande commozione a Verissimo con Silvia Toffanin nel momento in cui l’attrice Serena Grandi tornerà a parlare della malattia che tanto l’ha scossa. Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, l’attrice scoprì di avere un tumore al seno. Infatti, nel corso del reality del 2017 Serena aveva già avuto qualche sentore: “Sono convinta che quando sono entrata nel Grande Fratello Vip già cominciavo a stare male, non ero io e mi dicevo ‘sarò invecchiata’. La stanchezza che sentivo e che non riuscito a capire perché la avessi, era già dovuto a questo carcinoma“. Un racconto toccante che ha visibilmente commosso anche la conduttrice che ha continuato ad ascoltarla con occhi lucidi: “Mi sono sentita tradita dal mio corpo. Ho basato tutto sulla mia bellezza. Ho conosciuto il successo al cinema per questo seno prorompente e oggi mi ha tradito. Non devo fare la chemioterapia – ha confessato – ma solo la radioterapia per 5-6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?“.

