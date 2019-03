Vincitore Isola dei Famosi 2019, finalisti, anticipazioni: chi sarà, previsioni e ipotesi.

La gara dell’Isola dei Famosi 2019 prosegue e, nelle ultime ore, ci sono state parecchie problematiche relative ad un messaggio inviato da Fabrizio Corona e Riccardo Fogli in cui millantava un presunto tradimento della moglie ai danni proprio di Fogli. Al di là di questo però la Finale dell’Isola dei Famosi 2019 si sta avvicinando e, piano piano, scopriamo chi potrebbero essere i finalisti. Jeremias Rodriguez è stato l’ultimo eliminato all’Isola dei Famosi 2019 ed è costretto ad abbandonare per sempre l’isola dopo aver perso al televoto contro Kaspar Capparoni. Questa volta in nomination troviamo Luca Vismara, Ghezzal e Aaron Nielsen.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2019 Ariadna disperata per colpa di Soleil: “Potrei piangere”

Finalisti Isola dei Famosi 2019: chi sono?

Nella scorsa puntata si sarebbe dovuto scoprire il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2019 tramite una gara del cocco d’oro, ma i primi che si sono sfidati non sono riusciti ad aprire il forziere, quindi fra loro non c’è nessun finalista.

Vincitore Isola dei Famosi 2019: le previsioni

Tra i probabili vincitori di questa Isola dei Famosi 2019, viste le ultime avventure, il nome di Riccardo Fogli si fa via via più papabile. Il caso Fabrizio Corona che ha millantato di un presunto tradimento della moglie ai danni proprio del cantante, ha fatto sì che il pubblico si stringesse attorno a questo personaggio e gli dimostrasse tutta la sua forza. Allo stesso tempo però, un altro nome interessante che potrebbe arrivare alla vittoria è quello di Soleil Sorge. Nonostante si sia ovviamente chiusa moltissimo con Jeremias con il quale c’era stata una storia d’amore, molti hanno trovato in Soleil un leader valido e interessante.

Finale Isola dei Famosi 2019: data di messa in onda

L’Isola dei Famosi 2019 vedrà la Finale tra 5 puntate, ma ancora non sappiamo il giorno decisivo in cui verrà messa in onda l’ultima puntata del reality di Alessia Marcuzzi che, purtroppo, quest’anno non sta ottenendo il successo sperato del passato. Quasi sicuramente la finale andrà in onda prima del 15 marzo poiché, proprio in quella data, comincerà un nuovo appuntamento ossia il ritorno in televisione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurentis.

Isola dei Famosi 2019: streaming, dove vederla

Per vedere l’Isola dei Famosi 2019 in streaming sappiate che potete vederlo o in diretta su Canale 5 o Canale 505 del digitale terraste, oppure sulla piattaforma Mediaset Play.

Isola Famosi 2019: l’ultima puntata e anticipazioni

Dopo una prima eliminazione “momentanea” all’Isola dei Famosi 2019 nella puntata di lunedì 4 marzo, sul motoscafo Jeremias rimane insieme agli altri naufraghi sull’Isola che non C’è e chi vincerà al televoto lampo tornerà ufficialmente dagli altri naufraghi e vivrà come naufrago sospeso. Con il televoto lampo il pubblico però decide di eliminare Jeremias che quindi deve tornare a casa mentre Capparoni rimane come naufrago sospeso e Stefano Bettarini torna in gara perché ha conquistato l’immunità. Intanto Soleil diventa nuovamente leader della settimana.

Per sapere tutto sul conduttore e i comici di Made in Sud allora CLICCA QUI