Chi è Virginia Saba: tutto sulla nuova fidanzata di Luigi di Maio. Scopriamo insieme chi è la nuova fiamma del vicepremier.

Virginia Saba, secondo quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è la nuova fidanzata del vicepremier Luigi Di Maio.

A svelare la relazione è il settimanale Chi che ha pubblicato le foto di un romantico soggiorno della coppia in vacanza. La coppia è stata paparazzata a Siviglia, in Spagna, mentre si godevano un soggiorno romantico. La bionda giornalista e Di Maio farebbero coppia fissa da due mesi circa.

Virginia Saba è nata il 15 ottobre 1982 a Selargius, in provincia di Cagliari. Ha lavorato come giornalista per L’Unione Sarda – Videolina e successivamente per Mediaset e Sky.

Da qualche tempo si è trasferita a Roma. Virginia Saba è attuale collaboratrice parlamentare della deputata Emanuela Corda, del Movimento Cinque Stelle.

A gennaio 2019, inoltre, durante le elezioni suppletive a Cagliari, proprio il nome della giornalista è circolato tra quelli degli aspiranti sostituti di Andrea Mura.

E proprio in questo ambito che, tra i banchi parlamentari, ha conosciuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, e sarebbe sbocciato l’amore tra i due.

Virginia Saba: vita privata

Virginia Saba è una giornalista professionista ma anche una giocatrice di pallacanestro della Virtus Cagliari (Serie A2). Si è laureata in Lettere moderne con il massimo dei voti.

La nuova fiamma di Luigi Di Maio è presente anche sui social. Su Instagram ha un profilo privato. Mentre su Facebook è possibile vedere alcune foto pubblicate dalla giornalista; così come alcuni post legati al mondo dello sport e del giornalismo

