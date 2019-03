Wanda Nara, troppe scarpe e borse: la decisione che ha sorpreso tutti.

La moglie di Mauro Icardi non sa più dove tenere le centinaia di accessori e così decide di venderli. Ovviamente, destinando i proventi in beneficenza

Wanda Nara torna a far parlare di sé. Questa volta non per questioni legate al marito calciatore Mauro Icardi; e nemmeno per uno dei suoi scatti sensuali postati solitamente sul profilo Instagram.

La showgirl argentina è al centro delle attenzioni del web, in quanto ha deciso di mettere in vendita scarpe e borse che non utilizza più. Ne ha acquistate un’infinità, al punto che sono davvero troppe. La bella bionda svuota l’armadio e sceglie quali accessori vendere.

La vendita avviene tramite il profilo Depop @icardifamily. Si tratta di un’app per lo shopping che permette agli utenti di acquistare e vendere i propri articoli come fosse una vetrina online. Ogni prodotto ha una scheda personalizzata in cui è inserito il prezzo, informazioni su dimensioni e condizioni e nella quale è possibile fare domande al venditore.

Wanda Nara: troppe scarpe e borse nell’armadio

La 32enne argentina mostra gli screen in cui si vede che gli accessori vanno a ruba. Infatti, sono tanti i modelli su cui campeggia la scritta:‘Venduto’’.

Ce n’è per tutti i gusti e i costi, a partire dai 30 euro per le borse e i 50 euro per le scarpe.Si può comprare senza alcun problema, basta avere il 39, se si è donna, e il 43, se si è uomo.

Dai tacchi vertiginosi alle sneakers colorate passando per modelli per ogni occasione, tutte rigorosamente griffate, Philipp Plein e Gucci, ma anche una Celine, Prada etc.

