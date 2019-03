Divergenza di opinione tra Amanda Lear e Belen Rodriguez durante la trasmissione Sanremo Young. Ecco perchè.

Nel corso della puntata di ieri sera, 8 marzo 2019, di Sanremo Young su Rai Uno, Belen Rodriguez e Amanda Lear hanno avuto un piccolo battibecco per la diversità di opinioni sulla giovane cantante, concorrente del programma, Beatrice Zocca.

Amanda Lear e Belen Rodriguez si scontrano a Sanremo Young

Durante la semifinale di Sanremo Young, il talent show che va in onda su Rai Uno, la concorrente Beatrice Zocca ha cantato “Ma che freddo fa”, celebre canzone di Nada.

La performance è molto piaciuta ad Amanda Lear; è stata poco apprezzata invece dalla show girl Belen Rodriguez.

“Complimenti, non conoscevo questa canzone e pur non amando i tormentoni mi sei piaciuta tanto”, ha commentato l’artista francese. È stato opposto invece il parere dell’argentina che ha detto al termine della performance: “Hai urlato troppo, non mi piace quando si urla troppo”.

Amanda non ha apprezzato il giudizio di Belen e l’ha attaccata, dicendole: “Ma piantala”. L’argentina, ex moglie di Stefano de Martino, non ha però dato troppa importanza alla provocazione della sua collega nella trasmissione e non ha risposto.

A difendere la bella argentina è stato il popolo del web che su Twitter hanno commentato il piccolo scontro di idee. Un utente ha scritto: “Mi tocca dare ragione a Belen”. Altre divergenze d’opinione le hanno avute sull’esibizione di un altro concorrente di Sanremo Young, Eden, che ha cantato la colonna sonora del film Il Gladiatore. Il giovane non è piaciuto ad Amanda Lear che gli ha dato 1 come voto, a differenza di Belen che gli ha dato 10, entusiasta della performance.

