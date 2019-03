Amici 2019, un concorrente piange in diretta: forte delusione per lui

Lo show di Amici sa regalare emozioni fortissime certamente per chi lo segue da casa, ma è del tutto inevitabile che quelli maggiormente esposti da questo punto di vista siano i vari concorrenti. Questo discorso vale soprattutto per questa fase dello show, dal momento che i vari giudici sono chiamati a scegliere i talenti che, poi, dovranno essere protagonisti quando il programma entrerà nella sua fase più calda, vale a dire il serale.

Tra questi merita una menzione particolare Alessandro Casillo. Il concorrente in questione, infatti, ha vissuto una esperienza non proprio facile e spesso è finito nell’occhio della critica. In particolar modo da parte di Rudy Zerbi. Più volte, infatti, quest’ultimo ha avuto parole duro nei confronti di Alessandro, accusandolo di non avere il giusto carattere. Così oggi ha reagito in un modo molto emozionante.

Amici 2019, il concorrente Alessandro Casillo piange in diretta

Oggi Alessandro ha messo insieme tutta la rabbia messa insieme in queste puntate ed ha sfoderato, per quest’ultima puntata, la sua migliore performance. Performance, però, che non gli è bastata ad ottenere la conferma dal momento che per il serale non ci sarà spazio per lui. Dopo l’esibizione, il giovane cantante si è lasciato andare ad un pianto liberatorio molto lungo preferendo, poi, tornare a posto invece che rivolgere qualche parole agli insegnanti. Insomma, una puntata ricca di emozioni dopo il litigio tra Rudy Zerbi e la Celentano.