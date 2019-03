Amici 2019, Rudy Zerbi è una furia: “Abbassa quel dito!”

Prosegue la tensione nel talent show di Maria De Filippi, con il serale che si avvicina sempre di più e gli insegnanti che vengono chiamati a fare delle scelte. A volte anche dure. A tal proposito, non si placa la tensione tra i giudici intorno alla figura di Mowgli. Alessandra Celentano, infatti, continua a ritenere che sia in atto una sorta di congiura da parte dei giudici per portare il ragazzo avanti. Tutti, infatti, gli hanno dato 10, spiegando questa decisione con il fatto che è un ragazzo di talento.

A quel punto la Celentano, vedendo la votazione data dai suoi colleghi, non ci ha visto più ed esplosa attaccando duramente i vari giudici, colpevoli, a suo avviso, di averlo portato al serale solo perché si erano dispiaciuti per lui. Solo dopo questo gesto da parte della ballerina è intervenuto Rudy Zerbi con parole davvero molto dure.

Amici 2019, Rudy Zerbi una furia contro la Celentano

Come detto, ad intervenire contro la Celentano ci ha pensato Rudy Zerbi: “Innanzitutto abbassa quel dito! Tu pensi veramente che lui è sceso per chiederci di andare al Serale? Ha detto semplicemente ascoltatemi. Secondo te gli abbiamo dato “10” non perché è bravo ma perché ci ha chiesto una sorta di aiuto?” Nel frattempo, arrivano notizie relative al serale ed ai nuovi coach.