Amici 2019 verso il serale: nuovo incredibile indizio su chi saranno i due nuovi coach.

E’ tutto pronto per il serale di Amici: sabato 30 marzo 2019 infatti partirà quella che è la fase più entusiasmante del talent show più famoso del piccolo schermo. Le squadre iniziano a delinearsi sempre più. Nella puntata andata in onda oggi 9 Marzo, altri due allievi hanno conquistato la maglia verde, aggiudicandosi un posto per il serale: il cantante Mameli e il ballerino Mowgli. Ma se i nomi componenti delle due squadre che si sfideranno al serale sono quasi tutti noti, il mistero si infittisce riguardo ai nomi di due figure importantissime per la trasmissione. Si tratta dei coach delle squadre, i due direttori artistici che si occuperanno di gestire e seguire i ragazzi durante le settimane. Quello che sappiamo finora è che si tratta di due uomini, che hanno a che fare col canto e col ballo. Ma nessuno dei ragazzi, interrogati da giorni da Maria De Filippi, ha ancora indovinato l’identità dei due coach.

La conduttrice ha spiegato che si tratta necessariamente di due cantanti, ma di due artisti che hanno ampie conoscenze sia nel mondo del canto che della danza. Questo ha fatto crollare quella che era l’ipotesi più accreditata degli ultimi giorni, ovvero la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Inoltre pare che i due siano entrambi appassionati di moto e che la guidino. Ma solo uno dei due è sposato, l’altro è celibe. Il mistero si fa sempre più fitto. Anche se oggi, un nuovo indizio è stato lanciato: un video in cui compaiono proprio i due misteriosi direttori artistici.. ma si vede poco! L’inquadratura infatti riprende solo una parte dei due misteriosi coach,e mostra l’entrata in studio con le luci della trasmissione. Insomma, il segreto non è stato ancora svelato! Non ci resta che attendere nuovi indizi. Secondo voi, chi sono le due misteriose identità?

