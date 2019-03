Anna Tatangelo contro Amanda Lear: il durissimo attacco della cantante dopo la puntata di Sanremo Young.

Amanda Lear continua a far discutere il pubblico di Sanremo Young. La Lear fa parte della giuria del talent di Rai 1 dedicato alle giovani voci. Ma nel corso dell’ultima puntata, Amanda Lear è finita al centro delle polemiche a causa dei voti assegnati ai concorrenti. Da sempre nei talent che popolano la nostra tv ci sono giudici severi, ma alcuni voti assegnati dalla Lear hanno scatenato una vera e proprio bufera. In particolare, è stato il voto assegnato al ragazzino Eden, esibitosi in una cover lirica de Il Gladiatore, a far scatenare l’ira del pubblico. La Lear ha infatti assegnato il voto 1 al concorrente. Un voto ritenuto eccessivamente basso da tutto il pubblico, ma non solo. A ribellarsi per l’estrema severità di Amanda c’è stata anche una nota cantante, Anna Tatangelo.

Per tutte le ultime news su Anna Tatangelo, Amanda Lear e tutte le polemiche nate dopo l’ultima puntata di Sanremo Young CLICC QUI!

Anna Tatangelo contro Amanda Lear: il durissimo attacco sui social

Tra le critiche mosse ai giudizi di Amanda Lear, quella che fatto più scalpore è quella lasciata sui suoi profili social dalla cantante Anna Tatangelo. L’ospite speciale dello scorso venerdì nello show di Antonella Clerici è stato il cantante Gigi D’alessio, e forse per questo la Tatangelo era sintonizzata su Rai Uno. Ma è dopo il voto eccessivamente basso assegnato dalla Lear al concorrente Eden, che hanno posta sui suoi social queste parole: “Voto 1? Nessuno può permettersi di umiliare un ragazzino di 17 anni, soprattutto perchè è stato bravo! Il genere può non piacere, ma il talento va riconosciuto! Ha già le idee molto chiare su cosa vuole fare nella vita e se il genere è quello non va snaturato. Eden vai avanti per la tua strada!”. Parole dure quelle della compagna di Gigi D’Alessio, che ha dimostrato gran cuore nel chiedere rispetto per il talento del giovane concorrente. E voi? Da che parte state?

Forse ti interessa anche leggere —-> Gigi D’Alessio pazzo di gelosia: Anna Tatangelo ha esagerato