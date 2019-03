Anticipazioni C’è Posta per te: gli ospiti della prossima puntata

C’è Posta per te alla prossima puntata ci presenterà degli ospiti di tutto rispetto. Infatti, stando a quanto si può apprendere dal canale ufficiale Instagram del programma, ci sarà Francesco Monte. Vecchia conoscenxza di Maria De Filippi, con cui ha lavorato a Uomini e Donne. Adesso, appena uscito dal Grande Fratello Vip e reduce dall’Isola dei Famosi dello scorso anno che lo vide al centro di un’enorme bufera, Francesco Monte è felice e contento tra le braccia della sua Giulia Salemi.

Anticipazioni C’è Posta per te: ospiti prossima puntata

E’ un ospite eccezionale, Francesco Monte, soprattutto per quelli che hanno seguito da vicino la vicenda che l’ha visto protagonista al Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. Francesco Monte ha trovato lì l’amore della sua vita, Giulia Salemi, quand’era da poco uscito da una storia non proprio a lieto fine con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Francesco Monte ha voluto ricominciare, ha preso fiducia e si è lanciato in una nuova storia d’amore con Giulia Salemi. Tra i due, va tutto a gonfie vele. Giulia Salemi racconta, in una delle tante interviste, che il suo Francesco è molto ‘tenero’ con lei ed anche passionale.

Il mittente speciale della puntata di sabato di C’è Posta Per Te sarà Luciana Littizzetto che ha mandato la busta a Francesco Monte. La Littizzetto si è rivolta alla redazione del people show con l’intenzione di cercare un marito e Maria De Filippi le ha consentito di invitare in studio quattro aspiranti fidanzati. Si tratta di Gabriel Garko, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand, come riportato da “Il Vicolo delle News”.

C’è Posta per te: successo enorme per Maria De Filippi

Successo enorme per Maria De Filippi in questa stagione di C’è Posta per te. Numeri fantastici, stratosferici, hanno testimoniato l’importanza che riveste questo programma per i telespettatori italiani. In onda ogni sabato sera, C’è Posta per te la fa da padrona nei palinsesti tv Mediaset e spesso vince qualunque duello con altri programmi anche abbastanza importanti e seguiti. Insomma, pare proprio che Maria De Filippi non conosca rivali.

