Belen Rodriguez, la vestaglia si apre improvvisamente: incidente inevitabile VIDEO

Belen Rodriguez in vestaglia ha posizionato lo smartphone dietro una piantina ed ha cominciato a riprendersi. Stava bevendo una tisana perché evidentemente ha ancora un po’ di febbre. Ha provato a chiudere con la mano la vestaglia, ma non ci è riuscita. Quando si è avvicinata alla camera si è aperta e… beh, l’incidente era inevitabile.

Sempre più irresistibile, Belen Rodriguez in vestaglia

Sempre lei, ancora lei. La nostra amatissima Belen Rodriguez ci ha deliziati con un nuovo video su Instagram che la riprende in vestaglia. L’incidente era praticamente dietro l’angolo. Bella sempre, anche senza trucco e in pigiama. Dobbiamo ammettere che, al momento, Belen non teme rivali. Ormai, si può dire con tranquillità che sia lei la principessa indiscussa della tv italiana ma, soprattutto, di Instagram. E’ lì che si concentra la maggiore affluenza dei suoi follower. Seguaci irreprensibili che non aspettano altro che le sue foto e i suoi video. Una bellezza più unica che rara, la sua.