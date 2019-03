Belen Rodriguez sorride: è successo subito dopo Sanremo Young, eccezionale!

In questo ultimo periodo Belen Rodriguez è una vera e propria macchina da guerra. Dal punto di vista lavorativo, sia chiaro. Non si ferma praticamente mai. Come svelato in precedenti articoli, infatti, la showgirl è davvero molto impegnata. A breve ripartirà Colorado Cafe. Il comedy show di cui lei, insieme a Paolo Ruffini, sarà la conduttrice. Ma non solo. Dal 15 febbraio, infatti, la showgirl è impegnata nel talent di Rai Uno. Parliamo di Sanremo Young. Nel quale ha il ruolo di giudice. Insomma, un ruolo del tutto inedito per lei. Ma che, a quanto pare, sembra le sia stato cucito addosso.

Anche ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Sanremo Young. E, come sempre, Belen Rodriguez ne è stata protagonista esclusiva. Non soltanto per il suo outfit. Che ha incantato tutti come consueto. Ma anche, e oseremmo dire soprattutto, per la sua bravura. Il ruolo di giudice, infatti, le sembra cucito addosso. Non a caso, infatti, Belen è davvero una showgirl completa. Se ne intende di musica, di canto e di ballo. Insomma, un’artista a 360 gradi. E, d’altra parte, sono davvero tantissime le persone che glielo riconoscono. E se ne congratulano con lei. Una sua followers, addirittura, sostiene che questa trasmissione la valorizza. Ed, obiettivamente, è impossibile darle torto. Belen riesce sempre a dare i consigli, opinioni e giudizi al momento giusto. Chissà, magari in un futuro potremmo rivederla ancora in questi vesti. Che ne pensate? Ne sareste contenti?